IvanovIvan » 21 май 2023, 02:58

В інтернет-магазині Квітна https://kvitna.ua/collection/chrysanthemum-bouquets дуже крутий вибір квітів на будь-який смак та привід. Біля 1000 готових букетів, кожен має свою назву, оскільки являється дизайнерською роботою флориста.

Мамі я найчастіше купую букет 17 лавандових хризантем «Momoko», який складається з дуже красивих хризантем бузкового кольору. В магазині зверни увагу на онлайн вітрину з відео до кожного букету, що дозволяє дуже детально його роздивитися з усіх боків, щоб зробити правильний вибір. Магазин працює 24/7, та доставляють квіти упродовж години після замовлення. Квіти завжди максимально свіжі та з гарним оформленням. Ти навіть можеш сестрі адресно відіслати квіти, і кур'єр їх доставить їй додому з самого ранку, чим ти її точно приємно здивуєш. У разі якщо ти не зможеш обрати серед готових букетів, флористи можуть для тебе створити індивідуальний повністю на твій смак. Твоя сестра без квітів точно не залишиться.