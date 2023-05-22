IvanovIvan » 22 май 2023, 16:04

Спасибо что ответили. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением. Попробовал сам искать зоомагазины, но ничего толкового мне не попалось. Или ищу плохо, или я не знаю. Вы где приобретаете корма для собак? Куда мне обратится и какой лучше выбрать?