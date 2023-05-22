Где вы приобретаете корма для собак?
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Где вы приобретаете корма для собак?
Привет всем. У меня дома собака породы немецкая овчарка. Ему почти год. Хочу купить ему корма, чтобы он получал все необходимые витамины. Подскажите мне, куда мне можно обратиться? Вы своим собакам, где покупаете?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где вы приобретаете корма для собак?
Приветствую. Я своей собаке покупаю корма только в проверенном интернет-магазине зоотоваров. Если вас это заинтересовало, напишите. С удовольствием подскажу куда вам следует обратиться.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Где вы приобретаете корма для собак?
Спасибо что ответили. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением. Попробовал сам искать зоомагазины, но ничего толкового мне не попалось. Или ищу плохо, или я не знаю. Вы где приобретаете корма для собак? Куда мне обратится и какой лучше выбрать?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Где вы приобретаете корма для собак?
Я бы вам посоветовал сухой корм для взрослых собак Josera JosiDog Economy со вкусом домашней птицы. Он включает в себя все витамины, которые необходимы собакам. Также благодаря ему шерсть вашего друга станет гладкой, укрепится иммунитет и суставы. Я своей собаке беру только такой. А покупаю корма для собак https://masterzoo.ua/ru/catalog/sobaki/korm-dlya-sobak/ в проверенном интернет-магазине зоотоваров MasterZoo. Вам тоже советую обратиться именно сюда. Все корма качественные, цены на них доступные. Выбор просто шикарный. На сайте магазина есть разные корма от разных производителей. Вам будет из чего выбрать. Желаю удачной покупки.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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