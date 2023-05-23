Какие ошибки бывают при укладке тротуарной плитки?
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Какие ошибки бывают при укладке тротуарной плитки?
У меня возникли некоторые вопросы относительно укладки тротуарной плитки. Я планирую сделать такую работу своими руками, но не знаю, как избежать ошибок. Может быть, кто-то уже сталкивался с этим и поделится опытом? Буду благодарен за любую полезную информацию или ссылки на статьи!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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