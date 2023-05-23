Какие ошибки бывают при укладке тротуарной плитки?

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Какие ошибки бывают при укладке тротуарной плитки?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 23 май 2023, 00:56

У меня возникли некоторые вопросы относительно укладки тротуарной плитки. Я планирую сделать такую работу своими руками, но не знаю, как избежать ошибок. Может быть, кто-то уже сталкивался с этим и поделится опытом? Буду благодарен за любую полезную информацию или ссылки на статьи!


samoeglavnoe**
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