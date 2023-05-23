Где найти и скачать программу RKill?

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Где найти и скачать программу RKill?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 23 май 2023, 14:42

Привет, ребята! Недавно узнал о программе RKill, которая помогает бороться с вредоносным ПО на компьютере. Кто-нибудь знает, где можно найти информацию о ней и скачать? Буду благодарен за подсказку!


samoeglavnoe**
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Re: Где найти и скачать программу RKill?

Новое сообщение IntoSpace » 23 май 2023, 14:47

Привет, дружище! Я тоже сталкивался с RKill, и могу поделиться своим опытом. Я рекомендую обратить внимание на статью на сайте https://programnew.ru/monitoring-analiz/3578-rkill.html они рассказывают о RKill подробно и понятно для новичков. Там же можно скачать эту программу с официального сайта. Лично я пользовался их рекомендациями, и результат меня порадовал. Удачи в борьбе с вредоносным ПО!
IntoSpace
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