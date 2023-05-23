Помогите найти надежную биржу!

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Помогите найти надежную биржу!

Новое сообщение Rapchiks » 23 май 2023, 19:35

Привет, друзья! Я ищу надежную биржу для обмена криптовалюты, которую рекомендовали бы проверенные пользователи этого форума. Я ценю мнение сообщества и хотел бы услышать ваши рекомендации. Если у кого-то есть положительный опыт работы с конкретной биржей, пожалуйста, поделитесь информацией.


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Rapchiks
 
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Зарегистрирован: 23 май 2023, 19:31
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