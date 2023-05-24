Красные розы в Воронеже

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Красные розы в Воронеже

Новое сообщение Igor420 » 24 май 2023, 00:07

Привет, друзья! У меня особое событие: я хочу порадовать свою любимую девочку красивым букетом красных роз. Я хочу, чтобы мой подарок выразил все мои чувства. Поэтому я ищу место, где можно купить красные розы в Воронеже. Если кто-то знает надежное место с качественными цветами, поделитесь, пожалуйста, информацией.


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Igor420
 
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Зарегистрирован: 23 май 2023, 22:12
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