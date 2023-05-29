Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 29 май 2023, 17:44

Добрый день. Мне самой пришлось поиски вести в интернете, нужно было выполнить поручение папы и найти компанию, которая торгует запчастями для китайских авто. Пока особых результатов нет, поможете?


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Неваляшка
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 29 май 2023, 18:27

Конечно, я вас прекрасно понимаю, сама просматривала условия сотрудничества и цены, а потом – остановилась на одной фирме. Готова отписаться и проконсультировать вас, можете уже через минутку запчасти для китайских авто заказать на странице сайта. Останется выбрать удобный способ оплаты и указать адрес доставки. Мне привезли посылку в Тулу уже через три дня и поэтому – решила отписаться и помочь вам, чтобы сэкономить время, нервы и семейный бюджет. Лучше ссылочку куда-то сохранить, она ещё будет полезна.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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