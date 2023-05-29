Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Мне самой пришлось поиски вести в интернете, нужно было выполнить поручение папы и найти компанию, которая торгует запчастями для китайских авто. Пока особых результатов нет, поможете?
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Конечно, я вас прекрасно понимаю, сама просматривала условия сотрудничества и цены, а потом – остановилась на одной фирме. Готова отписаться и проконсультировать вас, можете уже через минутку запчасти для китайских авто заказать на странице сайта. Останется выбрать удобный способ оплаты и указать адрес доставки. Мне привезли посылку в Тулу уже через три дня и поэтому – решила отписаться и помочь вам, чтобы сэкономить время, нервы и семейный бюджет. Лучше ссылочку куда-то сохранить, она ещё будет полезна.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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