Мы летим с семьей в Пхукет!

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Мы летим с семьей в Пхукет!

Новое сообщение Legestrat » 30 май 2023, 13:31

Летим всей семьей в Пхукет и надеемся на самые яркие впечатления. Какие места там посоветуете посетить?


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Re: Мы летим с семьей в Пхукет!

Новое сообщение Alsenor » 30 май 2023, 13:52

Пхукет - это красивый остров, который предлагает множество интересных мест для посещения. Прежде всего советую сходить на Пляж Карон. Это один из самых популярных пляжей на острове, здесь можно насладиться красивым видом на море и заняться водными видами спорта. Далее стоит посетить Храм Ват Чалонг - красивый храм, который находится на горе и имеет потрясающий вид на море. Вообще таиландские храмы очень необычные и красивые сооружения. Все должны подняться к статуе Большого Будды, которая находится на горе в центре города. И возможно вам понадобиться частный гид https://travel-mania.org/Thailand/Phuket/guides/ . Они вам многое могут рассказать и посоветовать. чтобы поездка стал еще интереснее для всей семьи.
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