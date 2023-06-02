IvanovIvan » 02 июн 2023, 14:00

Доброго времени суток. Я хочу арендовать виртуальный сервер. Я слышал, что сервер с KVM виртуализацией, это очень мощная технология, но у меня нет опыта работы с хостингами и я не знаю, как выбрать правильный сервер. Какие критерии стоит учитывать при выборе KVM VPS сервера и где их можно арендовать?