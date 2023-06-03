Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 03 июн 2023, 14:07

Привет. Сколько стоит заказать создание сайта и разработку дизайна для него в Алматы? Нет времени на просмотр информации в интернете и поиски, захотелось написать вам и поинтересоваться.


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 03 июн 2023, 14:24

Понимаю, сама просматривала многочисленные площадки в интернете. Решила, что нужно поделиться с вами ссылкой на проверенный и надёжный сайт. Обязательно советую не спеша и очень внимательно пробежаться взглядом. Разработка дизайна и верстка страниц с нуля, расписана тут, в какие сроки возможна и какова стоимость услуги. Ясно одно, сама бы я такое вряд ли бы смогла сделать. Пусть каждый занимается тем, что у него лучше всего получается, и я думаю, что ссылкам вам точно поможет выбрать подходящую услугу и получить её уже в ближайшее время.
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Неваляшка
Фанат
 
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