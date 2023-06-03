Подскажите
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Подскажите
Привет. Сколько стоит заказать создание сайта и разработку дизайна для него в Алматы? Нет времени на просмотр информации в интернете и поиски, захотелось написать вам и поинтересоваться.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Понимаю, сама просматривала многочисленные площадки в интернете. Решила, что нужно поделиться с вами ссылкой на проверенный и надёжный сайт. Обязательно советую не спеша и очень внимательно пробежаться взглядом. Разработка дизайна и верстка страниц с нуля, расписана тут, в какие сроки возможна и какова стоимость услуги. Ясно одно, сама бы я такое вряд ли бы смогла сделать. Пусть каждый занимается тем, что у него лучше всего получается, и я думаю, что ссылкам вам точно поможет выбрать подходящую услугу и получить её уже в ближайшее время.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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