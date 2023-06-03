Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я хочу заказать венок на похороны, нужна ваша помощь. Услугами, каких ритуальных служб вам уже приходилось пользоваться в Москве? Буду благодарна, если поделитесь информацией.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Понимаю, соболезную вашей утрате. Мне коллега посоветовала ритуальную службу, когда бабушку хоронили, к ним обращались за помощью. Рекомендую ознакомиться со страницей https://traur.by/ чтобы уже в ближайшее время заказать нужный венок на похороны из живых цветов. Предусмотрены разные способы доставки и оплаты, поэтому советую внимательно прогуляться по страницам сайта, прежде чем что-то заказывать. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам на помощь обязательно придёт грамотный сотрудник и ответит, я оставила номер телефона и мне перезвонили.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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