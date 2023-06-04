Усиление композитными материалами
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Усиление композитными материалами
Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь, в какую компанию обращаться для заказа услуги – усиление композитами колонн? Не знаю даже, с чего начать свои поиски и надеюсь, что вы отпишетесь.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Усиление композитными материалами
Привет. Я была на вашем месте, решила отписаться и поделиться ссылкой на сайт, который вам точно пригодится. Рекомендую не спеша прогуляться по страницам площадки, нужно только заглянуть сюда https://composit-s.ru/uslugi/usilenie-s ... terialami/ и останется только задать вопросы сотруднику по телефону и получить на них максимально полные и аргументированные ответы. В остальном, ссылку обязательно нужно себе куда-то сохранить и так вам не придётся снова на поиски отправляться через какое-то время, тратить нервы и бюджет фирмы. Руководство моей компании всем довольно, мы и дальше будем заказывать разные услуги у этих ребят.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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