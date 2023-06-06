Неваляшка » 06 июн 2023, 00:28

Привет. Нашей организации нужен партнёр для сотрудничества на постоянной основе. Куда стоит заглянуть, чтобы рассчитать стоимость аренды гусеничного экскаватора? А то я никак не могу принять важное решение.