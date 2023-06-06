Подскажите
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Подскажите
Привет. Нашей организации нужен партнёр для сотрудничества на постоянной основе. Куда стоит заглянуть, чтобы рассчитать стоимость аренды гусеничного экскаватора? А то я никак не могу принять важное решение.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Всё просто, я ориентировалась на отзывы, только спустя время остановилась на одном предложении о сотрудничестве. Поэтому, могу вам рекомендовать в закладки браузера сохранить ссылку https://www.mdconstgroup.ru/arenda-guse ... skavatora/ и не придётся снова отправляться на поиски в интернет и начинать всё с начала. Ребята профессионалы своего дела, в каталоге самая разная спецтехника представлена для аренды и у вас есть возможность её арендовать всего в несколько кликов мышкой, без лишних вопросов, нервов и долгих телефонных разговоров. Мне сразу было всё понятно, изучила сайт и оставила заявку.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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