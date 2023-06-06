Laluna » 06 июн 2023, 13:15

Здравствуйте, столкнулись с неприятной ситуацией: у соседей куры, которые через забор легко в нам в огород пролезают и клюют все. Один раз петух даже ребенка мне запугал, тот потом из дома не выходил. На установку глухого забора не соглашаются, даже если мы за свой счет его сделаем. А нам то как быть?