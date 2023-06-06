Металлический штакетник

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Металлический штакетник

Новое сообщение Laluna » 06 июн 2023, 13:15

Здравствуйте, столкнулись с неприятной ситуацией: у соседей куры, которые через забор легко в нам в огород пролезают и клюют все. Один раз петух даже ребенка мне запугал, тот потом из дома не выходил. На установку глухого забора не соглашаются, даже если мы за свой счет его сделаем. А нам то как быть?


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Re: Металлический штакетник

Новое сообщение Неваляшка » 06 июн 2023, 13:36

Здравствуйте, вам можно поставить забор с фундаментом, но не глухой. Прекрасный вариант - металлический штакетник, который и выглядит крепко и сам по себе надежный. Причем именно на фундамент, чтобы не копали под забор и с минимальной шириной между планками, чтобы никто не пролез. А на все вопросы можете отвечать – забор не глухой и никому не мешает, вот и все.
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