Металлический штакетник
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Металлический штакетник
Здравствуйте, столкнулись с неприятной ситуацией: у соседей куры, которые через забор легко в нам в огород пролезают и клюют все. Один раз петух даже ребенка мне запугал, тот потом из дома не выходил. На установку глухого забора не соглашаются, даже если мы за свой счет его сделаем. А нам то как быть?
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Металлический штакетник
Здравствуйте, вам можно поставить забор с фундаментом, но не глухой. Прекрасный вариант - металлический штакетник, который и выглядит крепко и сам по себе надежный. Причем именно на фундамент, чтобы не копали под забор и с минимальной шириной между планками, чтобы никто не пролез. А на все вопросы можете отвечать – забор не глухой и никому не мешает, вот и все.
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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