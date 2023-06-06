Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 06 июн 2023, 18:15

Добрый день. Хочу записаться к психотерапевту, какую клинику в столице выбрать для этих целей? Было бы неплохо как можно скорее сходить к врачу, потому что мне нужно выговориться и получить советы.


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Неваляшка
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 06 июн 2023, 18:28

Здравствуйте. Не так давно я сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одной клинике Москвы. Думаю, что вам нет смысла тратить время на просмотр многочисленных медицинских учреждений, можно сюда https://www.narkologicheskaya-klinika-moskva.ru/ заглянуть и прогуляться по страницам центра. Если возникли вопросы – задать их и получить ответы. Вы правы, лучше не затягивать посещение кабинета врача, вам обязательно помогут и подскажут, что к чему. Я сама в интернете просматривала многочисленные сайты, только спустя время остановилась на одном из них. Думаю, что ссылка в любом случае окажется полезной, именно поэтому мне захотелось написать вам и помочь.
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Laluna
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