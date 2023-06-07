Подскажите
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Подскажите
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне нужна помощь в выборе роликовой системы дверей для моего лифта. Я не сильна в технических вопросах и не знаю, на что нужно обратить внимание при выборе системы. Буду благодарна за советы.
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Laluna
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Здравствуйте! Есть специальная компания "Гринвич", которая продает по ссылке запчасти . Они предлагают широкий выбор роликовых систем дверей для лифтов разных производителей. Кроме того, у них работают консультанты, которые могут помочь с выбором подходящей системы и ответить на все ваши вопросы. Я уже несколько раз заказывала у них роликовые системы и всегда только положительные эмоции
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Неваляшка
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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