Laluna » 07 июн 2023, 00:01

Добрый день, уважаемые коллеги! Мне нужна помощь в выборе роликовой системы дверей для моего лифта. Я не сильна в технических вопросах и не знаю, на что нужно обратить внимание при выборе системы. Буду благодарна за советы.