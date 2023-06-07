Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 07 июн 2023, 00:01

Добрый день, уважаемые коллеги! Мне нужна помощь в выборе роликовой системы дверей для моего лифта. Я не сильна в технических вопросах и не знаю, на что нужно обратить внимание при выборе системы. Буду благодарна за советы.


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 07 июн 2023, 00:17

Здравствуйте! Есть специальная компания "Гринвич", которая продает по ссылке запчасти . Они предлагают широкий выбор роликовых систем дверей для лифтов разных производителей. Кроме того, у них работают консультанты, которые могут помочь с выбором подходящей системы и ответить на все ваши вопросы. Я уже несколько раз заказывала у них роликовые системы и всегда только положительные эмоции
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 139
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