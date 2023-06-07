Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 07 июн 2023, 12:38

Приветствую, вас. Можете поделиться советами, какой обменник выбрать? Нужно вывести криптовалюту на банковскую карту, но я никак не могу выбор остановить на одном сайте, чтобы пройти регистрацию.


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Неваляшка
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Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 07 июн 2023, 13:07

Мне приходилось бывать на вашем месте, решила отписаться и проконсультировать, сразу поделиться для удобства ссылкой на сайт проверенной организации. Никаких тебе лишних расходов и тем более, потраченных нервов. Начните с изучения условий оплаты и сроков выполнения обменных операций, здесь exbitbot.net вам удастся оставить заявку и её рассмотрит система уже через несколько минут, а потом денежки поступят на банковскую карту. Направлений обмена много, плюс ко всему – компания проверенная и надёжная, уже не первый год предоставляет всем и каждому свои услуги на рынке. Захотелось отписаться и помочь вам, поэтому я решила отписаться и поделиться рекомендацией.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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