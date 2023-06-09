Таблетка для похудения

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Таблетка для похудения

Новое сообщение Неваляшка » 09 июн 2023, 17:24

Привет. Мне подруга посоветовала худеть не быстро, а медленно – в течение года избавиться от лишнего веса. Что вы думаете по этому поводу, и какой способ выбрать? Заранее, спасибо за консультацию и помощь.


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Неваляшка
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Re: Таблетка для похудения

Новое сообщение Laluna » 09 июн 2023, 18:42

Думаю, что подруга дело говорит. Резкое похудение чревато разными серьёзными болячками, поэтому лучше делать всё постепенно и без нагнетания обстановки. Мой организм хорошо воспринял плазмолифтинг, таблетка для похудения сработала, с её помощью я начала избавиться от веса. А точнее, он сам начал уходить, вообще без всяких проблем. Хорошо, что появляются новые, эффективные способы и методы похудения, с помощью которых можно не только провести эксперимент и посмотреть, сколько кг удастся скинуть, но и попробовать нечто новое. Надоело горстями глотать пилюли, и я решилась, поэтому всем советую не бояться.
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Laluna
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