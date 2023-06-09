Неваляшка » 09 июн 2023, 17:24

Привет. Мне подруга посоветовала худеть не быстро, а медленно – в течение года избавиться от лишнего веса. Что вы думаете по этому поводу, и какой способ выбрать? Заранее, спасибо за консультацию и помощь.