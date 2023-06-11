Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 11 июн 2023, 15:34

Здравствуйте. Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы бесплатно слушать песни? Надеюсь, что поможете советами, нет желания тратить время на просмотр сайтов и поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться.


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 11 июн 2023, 19:33

Мне удалось найти совершено случайно сайт в интернете с музыкой и поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения. Для начала стоит очень внимательно прогуляться по готовым подборкам песен тут https://muzut.net/ и останется скачать треки, которые понравились в отдельную папку на рабочий стол, либо пополнить ими плейлист телефона. Хорошо, что можно открывать каждый новый день для себя что-то интересное и это касается в первую очередь, исполнителей и, конечно же, новых музыкальных композиций, благодаря которым удастся создать особое настроение.
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Неваляшка
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