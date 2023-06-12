Установка дымохода

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Установка дымохода

Новое сообщение Веррит » 12 июн 2023, 19:50

Хотим устанавливать в доме дымоход. Кто может подсказать контакты частных специалистов, которые смогут за адекватные деньги его сделать? Дают ли гарантии на выполнение работ?


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Re: Установка дымохода

Новое сообщение Ferjuk » 12 июн 2023, 20:00

Перед установкой дымохода необходимо ознакомиться с местными нормами, строительными кодексами и требованиями. Некоторые регионы могут требовать профессиональное сертифицированное выполнение работ.
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Re: Установка дымохода

Новое сообщение Трундукин » 12 июн 2023, 20:13

Установка дымохода требует определенных технических знаний и навыков. Необходимо учитывать факторы, такие как правильный диаметр, изоляция, подключение к котлу или печи, безопасность и герметичность соединений. Частники не всегда имеют необходимый опыт, поэтому рекомендую обращаться к профессионалам. Могу порекомендовать компанию "ПТК" для установки коаксиального дымохода доме https://ptk-tver.ru/uslugi/dyimoxod/koa ... ya-kotlov/
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