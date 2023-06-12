Установка дымохода
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Установка дымохода
Хотим устанавливать в доме дымоход. Кто может подсказать контакты частных специалистов, которые смогут за адекватные деньги его сделать? Дают ли гарантии на выполнение работ?
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Re: Установка дымохода
Перед установкой дымохода необходимо ознакомиться с местными нормами, строительными кодексами и требованиями. Некоторые регионы могут требовать профессиональное сертифицированное выполнение работ.
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Установка дымохода
Установка дымохода требует определенных технических знаний и навыков. Необходимо учитывать факторы, такие как правильный диаметр, изоляция, подключение к котлу или печи, безопасность и герметичность соединений. Частники не всегда имеют необходимый опыт, поэтому рекомендую обращаться к профессионалам. Могу порекомендовать компанию "ПТК" для установки коаксиального дымохода доме https://ptk-tver.ru/uslugi/dyimoxod/koa ... ya-kotlov/
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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