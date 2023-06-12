Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 12 июн 2023, 21:24

Привет. Нужны контейнеры для сбора медицинских отходов и желательно контакты производителя для сотрудничества на постоянной основе. Можете отписаться и помочь мне советами, что скажете на это?


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Неваляшка
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Сообщения: 144
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Re: Подскажите

Новое сообщение Laluna » 12 июн 2023, 22:13

Я скажу, что сама в интернете просматривала разные каталоги магазинов, которые предлагают воспользоваться своими услугами. Остановилась на организации с широким выбором позиций и думаю, что вам нужно заглянуть сюда www.singam.kz чтобы уже в ближайшее время ознакомиться с ценами и сформировать заявку на покупку. Хорошо, что можно в интернете вот так взять сразу и купить то, что понравится. Для меня это неплохая возможность решить все важные вопросы и нюансы онлайн, поэтому, чем быстрее изучите каталог, тем быстрее удастся сделать заказ.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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