Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 14 июн 2023, 10:21

Привет. Нужен совет, на каком сайте можно заказать бумагу и фильтры для самокруток? Было бы неплохо для начала ознакомиться с каталогом, а потом уже только сформировать заявку на покупку.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 14 июн 2023, 11:04

Знакомая ситуация, я тоже не знала на каком интернет магазине остановиться, потратила много времени на просмотр информации. Рекомендую вам не спеша ознакомиться с ценами, только потом оформить заявку на приобретения, самокрутки в Грузии доставляются, стоимость можно рассчитать. Выбираете транспортную компанию, способ оплаты и вот уже через день-два посылка у вас на руках. Проще изучить каталог и заказать всё необходимое по списку сразу, чтобы лишний раз потом не заглядывать на сайт и не дозаказывать по одной или же две позиции, о которой вы совершенно забыли.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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