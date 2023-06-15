Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 15 июн 2023, 18:49

Здравствуйте. Есть ли у вас на примете компании, которые предлагают разработать с нуля дизайн интерьера? Я надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время, что скажете?


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Laluna
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Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 15 июн 2023, 19:37

Скажу, что сама долго и внимательно всё просматривала, а потом остановилась на одной компании. Решила, что буду при любой удобной возможности делиться информацией. Вам обязательно нужно перейти по ссылке https://ziminainteriors.ru/ и поближе познакомиться с работами дизайнера интерьера Марины Зиминой. Поэтому, рекомендую не бояться консультироваться, вам обязательно подскажут и помогут во всём важном разобраться, как это было в моей ситуации. Я минут на 15 залипла просматривать работы в портфолио, это было очень увлекательно.
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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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