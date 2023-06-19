Ритуальные услуги

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Ритуальные услуги

Новое сообщение Неваляшка » 19 июн 2023, 12:35

На каком сайте можно заказать ритуальные принадлежности: тапочки и одежду? Тётя сейчас лежит в больнице и медленно умирает, она попросила начать подготовку к её похоронам.


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Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Новое сообщение Laluna » 19 июн 2023, 13:52

Привет. Я вас понимаю, сама в интернете искала похоронное бюро, которое поможет решить все важные вопросы быстро. И поэтому, захотелось поделиться информацией и помочь вам. Лучше изучить сайт https://mosgupritual.ru/product-categor ... i-kozhzam/ и останется только отправить в корзину всё, что нужно онлайн. Сама так сделала, потратила относительно немного времени и смогла разобраться и заказать всё, что нужно было по списку. Не люблю лишний раз звонить и надоедать людям, поэтому общение в чате с консультантом меня более чем устроило.
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Laluna
Фанат
 
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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