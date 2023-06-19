Строительство дома

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Строительство дома

Новое сообщение Неваляшка » 19 июн 2023, 19:11

Здравствуйте. На каком сайте можно узнать стоимость каркасных домов? Хочу выбрать один из вариантов и попросить возвести его на моём участке. Рассчитываю, что вы отпишетесь и поможете советами.


Аватара пользователя
Неваляшка
Фанат
 
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], Неваляшка и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group