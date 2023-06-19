Строительство дома
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Строительство дома
Здравствуйте. На каком сайте можно узнать стоимость каркасных домов? Хочу выбрать один из вариантов и попросить возвести его на моём участке. Рассчитываю, что вы отпишетесь и поможете советами.
-
Неваляшка
- Фанат
-
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], Неваляшка и гости: 11