Трундукин » 21 июн 2023, 06:09

У нас в офисе мы используем технику бренда Gadlee для уборки помещений. Но недавно одна из наших подметальных машин вышла из строя. Я не знаю, куда обратиться для ремонта. Может кто-то из вас имеет опыт с ремонтом техники Gadlee и может посоветовать надежный сервисный центр?