samoeglavnoe** » 27 июн 2023, 21:36

У меня такой вопрос: я ищу сувениры из Москвы, чтобы привезти их в подарок своим друзьям. Может, кто-то знает, где их можно купить? Я хочу что-то особенное, что напоминает о столице России. Может, есть какой-то рынок или магазин с большим выбором?