goldiva » 29 июн 2023, 12:27

Всем привет. Какой ноутбук для покупки сейчас вы посоветуете? Меня интересуют модели для использования на каждый день для учебы и работы с качественным экраном от которого не будут болеть глаза. Жду ваши советы в комментариях.