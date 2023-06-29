Ноутбук к покупке

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Ноутбук к покупке

Новое сообщение goldiva » 29 июн 2023, 12:27

Всем привет. Какой ноутбук для покупки сейчас вы посоветуете? Меня интересуют модели для использования на каждый день для учебы и работы с качественным экраном от которого не будут болеть глаза. Жду ваши советы в комментариях.


goldiva
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:47
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Re: Ноутбук к покупке

Новое сообщение goldiva » 29 июн 2023, 12:28

Добрый день. Я вот тоже недавно искал для себя хороший и удобный игровой ноутбук с красивым дизайном и остановился на ноутбук Gigabyte AORUS https://www.moyo.ua/noutbuk_aorus_15_6_ ... 37608.html . Это был хороший выбор сейчас у меня идут любые игры которые только есть в интернете. Это меня очень порадовало. Так что если вы хотите найти 15 дюймовый ноутбук то вам точно нужен AORUS.
goldiva
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:47
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Re: Ноутбук к покупке

Новое сообщение goldiva » 29 июн 2023, 12:29

Отличный ноутбук. Работаю на таком уже больше 4х месяцев. И тянет самые сложные программы. Так что к покупке определенно советую.
goldiva
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 20:47
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