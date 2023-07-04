Помогите найти компанию по видеосъемке и прямой трансляции в Алматы!
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Помогите найти компанию по видеосъемке и прямой трансляции в Алматы!
Привет, ребята! У меня есть вопрос к вам. Я ищу надежную компанию по видео съемке в Алматы, которая также может организовать прямую трансляцию. Я хочу найти профессионалов, которые сделают качественный материал для моего проекта. Если у вас есть рекомендации или опыт работы с подобными компаниями, поделитесь, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите найти компанию по видеосъемке и прямой трансляции в Алматы!
Я могу посоветовать тебе отличную компанию "Videocontent" организация прямой трансляции , они занимаются видеосъемкой в Алматы уже более 15 лет и имеют огромный опыт в организации прямых трансляций. У них работает настоящая команда профессионалов, которая сделает все, чтобы твой проект выглядел потрясающе. Я сам сотрудничал с ними несколько раз, и результаты всегда были высокого качества. К тому же, они предлагают различные пакеты услуг, чтобы соответствовать твоим потребностям и бюджету. Могу дать тебе контактный номер их менеджера, если хочешь. Уверен, ты останешься доволен их работой!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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