samoeglavnoe** » 08 июл 2023, 21:05

ривет, форумчане! У меня есть вопрос к вам. Я очень люблю торты, но недавно начал обращать внимание на качество ингредиентов. Подскажите, пожалуйста, как найти натуральные торты? Может быть, у вас есть проверенные магазины или компании, где я могу приобрести качественные сладости? Я хочу попробовать что-то новое, но не знаю, где начать поиски.