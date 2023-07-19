Круглое зеркало
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Круглое зеркало
Для декора в спальню хочу приобрести красивое круглое зеркало в раме. Реально ли найти его в готовом виде или нужно на заказ делать?
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Круглое зеркало
Вполне реально найти красивое круглое зеркало в раме в готовом виде. Сейчас на рынке представлено множество мебельных магазинов и интернет-магазинов, где можно найти разнообразные декоративные предметы. Попробуйте обратиться в специализированные магазины по продаже зеркал или в отделы с мебелью для спальни. Там должны быть варианты, отвечающие вашим требованиям.
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Круглое зеркало
Готовые зеркала в рамах обычно имеют стандартные формы, такие как прямоугольники или овалы. Круглое зеркало в раме может быть не так легко найти, особенно если вы ищете что-то уникальное и особенное. Есть раздел с круглыми зеркалами на сайте фабрики декора "I AM ART" https://imrt.su/katalog/zerkala/kruglyie/ Возможно, вы там найдете нужный вариант
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Веррит
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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