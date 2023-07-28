Как быстро заказать роллы из Tokyo-Bar с доставкой?
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Как быстро заказать роллы из Tokyo-Bar с доставкой?
Возникла такая маленькая проблемка. У нас с друзьями скучный вечер планируется, и мы решили разнообразить его вкусненькими суши и роллами. Так вот, слышал, что в Tokyo-Bar готовят восхитительные роллы, и даже есть возможность заказать доставку. Но я не могу найти их контакты и информацию о доставке. Может, кто-то уже заказывал у них и знает, как это сделать?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как быстро заказать роллы из Tokyo-Bar с доставкой?
Я недавно заказывал роллы из Tokyo-Bar доставка роллов , и впечатлениями делюсь с удовольствием. Все просто: смотри, братан, зайди на сайт Tokyo-Bar.ru, там у них вся инфа есть. Вижу, как ты изнемогаешь от нетерпения, поэтому подскажу, как сделать заказ. Заходишь на сайт, выбираешь роллы из разнообразного меню (кстати, у них там и спринг-роллы бомбические!) и добавляешь в корзину. Потом вводишь свой адрес и контактные данные - ничего сложного, чувак! Вот только не забудь указать точные ориентиры, а то может сыщик из тебя не очень.
А еще там есть всякие приколы типа дополнительных соусов и напитков, можешь дозаказать, если охота. В примечаниях напиши, чтобы не забыли. Как сделаешь заказ, выбирай способ оплаты - наличными курьеру или онлайн картой. После этого терпи немного, ожидай курьера, а потом погружайся в мир вкуса и азиатской кухни! Кстати, курьеры у них человечные, симпатичные ребята, нормально с тобой поболтают.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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