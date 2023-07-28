samoeglavnoe** » 28 июл 2023, 21:12

Возникла такая маленькая проблемка. У нас с друзьями скучный вечер планируется, и мы решили разнообразить его вкусненькими суши и роллами. Так вот, слышал, что в Tokyo-Bar готовят восхитительные роллы, и даже есть возможность заказать доставку. Но я не могу найти их контакты и информацию о доставке. Может, кто-то уже заказывал у них и знает, как это сделать?