Где найти информацию о детекторе лжи?

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Где найти информацию о детекторе лжи?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 авг 2023, 22:13

Нужна помощь в поиске информации о детекторе лжи. Я слышал, что такие устройства существуют и применяются в разных областях, но никогда не сталкивался лично. Может быть, кто-то из вас знает хороший сайт или ресурс, где можно узнать больше о работе этого устройства и его применении?


samoeglavnoe**
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Re: Где найти информацию о детекторе лжи?

Новое сообщение IntoSpace » 02 авг 2023, 22:36

Конечно, помогу! Я недавно сталкивался с такой проблемой, и мне очень помог тематический портал "Проверка на полиграфе". Там много интересной информации про детектор лжи и методы проверки правдивости. Вот ссылка на сайт: proverka-na-poligrafe.pro проверка на полиграфе в Москве , там есть статьи, подсказки и даже рекомендации, как распознать ложь по жестам и мимике. Мне они помогли разобраться в теме, надеюсь, и вам пригодится! Удачи!
IntoSpace
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