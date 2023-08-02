samoeglavnoe** » 02 авг 2023, 22:13

Нужна помощь в поиске информации о детекторе лжи. Я слышал, что такие устройства существуют и применяются в разных областях, но никогда не сталкивался лично. Может быть, кто-то из вас знает хороший сайт или ресурс, где можно узнать больше о работе этого устройства и его применении?