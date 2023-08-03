samoeglavnoe** » 03 авг 2023, 21:29

Нужна ваша помощь! Ищу студию, которая сможет оклеить моего Tank 500. Хочу нанести защитную пленку, чтобы машина выглядела шикарно и не испортилась на дороге. Поделитесь опытом, кто уже сталкивался с такими услугами? Может, у кого-то есть проверенные варианты?