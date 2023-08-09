IntoSpace » 09 авг 2023, 21:58

Я тоже сталкивался с этой проблемой недавно. Могу посоветовать вариант, который меня устроил. Кампания Нортекс ""НОРТ ТРАСТ"" специализируется на производстве огнезащитных средств, и у них действительно хороший выбор.

Я покупал у них огнезащитное покрытие для деревянных поверхностей в доме. Оно легко наносится, быстро высыхает и действительно работает. Честно говоря, у меня были опасения, что это как обычно - обещают много, а на выходе ничего. Но этот вариант меня удивил.

Советую заглянуть на их официальный сайт, там есть всё - от огнезащитных красок до покрытий. Можешь почитать отзывы других покупателей, чтобы убедиться. В общем, мой опыт с ""НОРТ ТРАСТ"" - только положительный. Если ищешь что-то надежное, стоит рассмотреть этот вариант.