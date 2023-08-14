samoeglavnoe** » 14 авг 2023, 21:41

Привет, ребята! Столкнулся с такой задачей: нужна достоверная информация о минералах, их описаниях, свойствах и, возможно, даже магических аспектах. Может, кто знает хороший сайт или ресурс? Интересуют также цены. Поделитесь опытом, пожалуйста!