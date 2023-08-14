Поиск надежной информации о минералах и их свойствах

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Поиск надежной информации о минералах и их свойствах

Новое сообщение samoeglavnoe** » 14 авг 2023, 21:41

Привет, ребята! Столкнулся с такой задачей: нужна достоверная информация о минералах, их описаниях, свойствах и, возможно, даже магических аспектах. Может, кто знает хороший сайт или ресурс? Интересуют также цены. Поделитесь опытом, пожалуйста!


samoeglavnoe**
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Re: Поиск надежной информации о минералах и их свойствах

Новое сообщение IntoSpace » 14 авг 2023, 22:06

У меня для тебя есть живой совет. Не заморачивайся, посмотри тут это просто кладезь информации о минералах и камнях. Описания там как под микроскопом, все особенности и свойства расписаны. Я там сам узнавал про аметисты и ониксы. А еще там и магические штучки можно почитать, если в этом прикол. Ну и про цены не забыли, там же есть. Так что не благодари, это норм форумчанам помогать!
IntoSpace
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