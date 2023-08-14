Как составить продающую вакансию для лучших соискателей?
Как составить продающую вакансию для лучших соискателей?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как составить продающую вакансию для лучших соискателей?
Сначала, заходишь на их сайт. Это бесплатный онлайн-инструмент, так что регистрация быстрая. Потом выбираешь тип вакансии - у них там много вариантов, чтобы точно подобрать нужный.
Далее, начинаешь заполнять шаблон. Он простой и понятный даже для тех, кто не имеет опыта в HR. Тебе предлагаются готовые блоки текста, которые нужно только адаптировать под свою компанию и вакансию. Главное - честно отразить все плюсы работы у вас.
После того как ты заполнил все необходимые поля, VacApp составляет текст вакансии. Здесь главное - не переживать, если не получится идеально сразу. Можно менять, дополнять, править. Я обычно добавляю немного нашего стиля и культуры компании.
Как только ты удовлетворен результатом, просто сохраняешь текст вакансии. Они также предлагают опции форматирования, чтобы визуально сделать объявление более привлекательным.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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