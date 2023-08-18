Sender » 18 авг 2023, 13:14

Большое спасибо за информацию! Вы точно описали все те критерии, которые мне важны. Но можно ли уточнить, на какие конкретно магазины и платформы стоит обратить внимание? Я честно говоря не очень хорошо разбираюсь в этой области, и ваш совет был бы для меня очень полезен. Куда мне лучше обратиться?