IntoSpace » 18 авг 2023, 21:23

Да, я пользовался Getera Интим каталог несколько раз, могу поделиться опытом. Если честно, это довольно неплохой ресурс для тех, кто ищет индивидуалок. Важно только подходить к этому с умом.

Мой совет - сначала внимательно изучи профили девушек. Там есть фото, описание услуг, контактные данные. Обязательно смотри на проверенных девушек, у них значок есть. Это уже показатель надежности.

Но помни, что безопасность главное. Не стоит ни в коем случае предоставлять свои личные данные или оплачивать что-либо наперед. Лучше всего договариваться о встрече по приезду девушки. И ещё - не забудь о средствах защиты!

В общем, Getera - хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить свою личную жизнь, но помни, что все зависит от твоей осмотрительности. Удачи!