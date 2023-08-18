samoeglavnoe** » 18 авг 2023, 21:40

У меня серьезная проблема: не могу избавиться от вредных привычек - алкоголя и курения. Попробовал множество способов, но ничего не сработало. Может быть, кто-то знает надежный метод или центр, где можно получить помощь? Я на грани отчаяния, так что любой совет будет кстати. Поделитесь опытом, пожалуйста!