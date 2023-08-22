Пакет программ Autodesk AutoCAD
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Пакет программ Autodesk AutoCAD
В какую цену продается лицензированный пакет программ Autodesk AutoCAD? И где безопасно его заказывать онлайн, чтобы не нарваться на подделку?
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Трундукин
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
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Re: Пакет программ Autodesk AutoCAD
Цена на лицензированный пакет программ Autodesk AutoCAD может варьироваться в зависимости от версии и типа лицензии. Обычно стоимость начинается от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США. Это зависит от функциональности программы и срока лицензии.
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Ferjuk
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
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Re: Пакет программ Autodesk AutoCAD
Цена на Autodesk AutoCAD зависит от типа лицензии и выбранной версии программы. Чтобы избежать подделок, рекомендуется покупать программу на официальных сайтах Autodesk или у их авторизованных партнеров. Это обеспечит вам легитимность и поддержку программы. Мы заказ делали в онлайн-магазине Soft Like
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Nukas
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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