Ferjuk » 22 авг 2023, 10:55

Цена на лицензированный пакет программ Autodesk AutoCAD может варьироваться в зависимости от версии и типа лицензии. Обычно стоимость начинается от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США. Это зависит от функциональности программы и срока лицензии.