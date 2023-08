Bielloni » 31 авг 2023, 14:38

На первый взгляд у компании приличный мультиязычный сайт, а также достаточное количество юридической и прочей информации. Однако стоит начать всерьёз проверять легенду «Эсперио» — как она начинает рассыпаться на глазах.

«Вся Правда» приглашает разобрать компанию по косточкам, заодно потренировавшись выводить подобных лжеброкеров на чистую воду.

Проверка информации о компании «Эсперио»

Кладезем базовых юридических данных являются документы и футер сайта, заполненный очень мелким, слепым шрифтом. Поэтому удобнее обращаться к разделу «Правовая информация», который сослали на третий уровень интернет-ресурса, в категорию «О компании».

Первое, что бросается в глаза в этой самой правовой информации, это отсутствие обоих ключевых для каждого брокера документов:

скан-копии свидетельства о регистрации,

бланка лицензии на брокерскую деятельность.

Это настораживающий фактор, который сразу понижает степень доверия к Esperio. А ключевые сведения будем выяснять самостоятельно, перепроверяя отрывочную информацию из футера официального сайта и из шапки клиентского соглашения.

Итак, заявлено, что сайтом управляет компания OFG Cap. Ltd с регистрацией на Сент-Винсент и Гренадинах. Это островное офшорное государство давно является прибежищем сомнительных компаний, которые покупают местную регистрацию по вполне доступной цене. Однако для этого нужно предпринять хотя бы минимальный набор действий и подать скромный пакет документов.

Проверить, было ли это сделано на самом деле, легко. Достаточно на сервисе info-clipper или подобном агрегаторе юридических лиц разных стран мира выбрать интересующее государство и ввести название компании. Если результат не найден, значит, такого юрлица в стране не зарегистрировано. Показываем на скриншоте, что брокер лжёт о своей якобы материнской компании (хотя формулировка про управление сайтом не тянет даже на подобный статус). Компания Esperio на островах также не зарегистрирована.

Далее, у брокера обязана быть лицензия на данный вид деятельности. Её выдают финансовые государственные регуляторы: подробнее об этой системе полезно прочитать в соответствующей статье нашего блога. В островном офшоре есть собственный финансовый госрегулятор под названием Financial Services Authority. Самый надёжный и при этом простой способ проверки наличия лицензии следующий: зайти на официальный сайт регулятора и ввести название компании в поиск. Результат отрицательный: ни OFG Cap. Ltd, ни Esperio в FSA не лицензировались. Так что компания не имеет разрешения на финансовую деятельность даже в заявленной стране регистрации, которая, впрочем, тоже оказалась фейковой.

Впрочем, даже в случае легального оформления юрлица и лицензирования по месту регистрации этого недостаточно для работы в правовом поле Российской Федерации. Оказывать брокерские услуги в стране можно исключительно по лицензии Центробанка РФ. Российский регулятор, как и все его иностранные коллеги, призван способствовать прозрачности рынка и ведёт открытые реестры держателей своих допусков и чёрные списки. Поиск по реестрам на сайте ЦБ РФ показывает, что брокер Esperio ему знаком. Он загремел в чёрный список компаний с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Этот корректный термин обозначает лохоброкера: всё-таки не полагается почтенному государственному регулятору такую терминологию использовать.

Обратите внимание на сайты, перечисленные на скриншоте из чёрного списка Центробанка РФ. Видно, что мошенники часто запускают зеркала своего сайта. Этому может быть только одна причина: их блокировка за мошенничество для российских пользователей, которые являются основной целевой аудиторией лжеброкеров.

На момент написания обзора провайдеры РФ пока не перекрыли доступ к esperio.org. Однако, судя по активности лохоброкера, и эта мера не за горами.

Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio

В ходе проверки информации о компании «Вся Правда» также рекомендует пробивать заявленный на её интернет-ресурсе адрес. Хотя бы через поисковые системы и, особенно, через Гугл-карты. Такой простой метод позволяет отсечь вымышленные координаты, которыми часто прикрываются мошенники, а также полюбоваться на заявленные места головных офисов. Этот простой метод не подвёл и с «Эсперио».

В футере сайта, а также в шапке клиентского договора указан один и тот же адрес на Сент-Винсент и Гренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. Здание действительно существует, и оно напрямую связано с финансовой системой. Находится в нём ровно то, что мошенники не удосужились вычистить из адреса: First St. Vincent Bank Ltd Building. То есть главный банк страны.

Несмотря на миниатюрность учреждения в карликовом государстве, офшорный банк не бедствует и уж точно не докатился до сдачи в аренду первого этажа здания всяческим проходимцам. Банкам по любым протоколам безопасности запрещается делить помещения с любыми арендаторами, поскольку это создаёт дополнительную уязвимость.

Ровно этим же адресом прикрылись лохоброкеры Pro Trend и Moon X. При этом признаков клонирования у этих ресурсов с Esperio нет, так что скорее мы имеем дело с новым популярным резиновым адресом. Выбор удачный: координаты ещё не растиражированы по сотням и тысячам сайтов, рисков, что на далёкий офшорный остров нагрянет русскоязычный клиент мало. Да ещё и поверхностная проверка через поисковик покажет, что адрес существует и там что-то про финансы. Так что для целей мошенников отлично подходит.

Не менее полезно проверять реальный стаж компаний. В большинстве случаев его выдаёт доменное имя. Esperio уверяет, что работает на благо трейдеров с 2011 года, однако проверка по доменному имени изобличает эту ложь. Сайт esperio.org пустили в дело только в мае 2022 года. Это зеркало, как и все прочие засветившиеся на скриншоте Центробанка РФ доменные имена лжеброкера, созданы в середине 2021 года. То есть лоховозка работает не более 1 календарного года. Впрочем, это солидный срок: большинство её коллег не преодолевают рубежа в несколько месяцев. Однако речи о солидном стаже и соответствии заявленному в легенде 2011 году не идёт.

Отзывы о «Эсперио»

Многие лохоброкеры легко меняют названия и доменные имена своих проектов. Однако этот за название цепляется вот уже скоро год, даже несколько зеркал последовательно запустил, после блокировок за мошенничество.

Причина такой приверженности к названию становится понятна, если поискать отзывы о Esperio. Организаторы лохотрона потратились на изрядное количество платных комментариев, причём в две волны. Первую к запуску лжеброкера летом 2021 года, вторую — на рубеже 2021 и 2022 года. Не пропадать же добру из-за того, что по предписанию Центробанка сайт блокируют за попытку предлагать нелегальные финансовые услуги: всё-таки потратились на написание и размещение на множестве площадок. Эти площадки, правда, выбирали по принципу побольше и подешевле, лишь бы занять места в топе выдачи запросов. Особенно размещение на портале «Брянские новости» доставляет.

Реальные отзывы о Esperio также встречаются: показываем образцы на скриншоте. Жертвы лжеброкеров дружно жалуются на невозможность вывести деньги.

Схема развода «Эсперио»

Здесь всё стандартно. Выводить сделки на межбанк анонимный лохотрон не может. Трейдинг здесь в лучшем случае имитируют с помощью поддельных терминалов, выдавая учебные симуляторы за реальную торговлю. Лжеброкер работает исключительно на приём средств, непрерывно уговаривая жертв нарастить депозиты под любыми предлогами. Вывод денег из Esperio выполнить не позволят. Разве что некоторым клиентам, которых мошенники признали особо перспективными, позволяли снять тестовую мелочь. Исключительно успокаивая бдительность и выманивая крупные суммы, с которыми аферисты уже не расстанутся.

Заключение

Лжеброкер Esperio потратился на приличный нешаблонный сайт и платные отзывы. Значит, пришёл разводить людей всерьёз и надолго. Такие мошенники опаснее топорно выполненных однодневок, однако изучение их базовой юридической информации позволяет своевременно опознать лохотрон.

Как проверить Esperio на признаки мошенничества?

Чтобы проверить компанию на наличие жалоб и эпизодов введения клиентов в заблуждение, воспользуйтесь бесплатным сервисом ВСЯ ПРАВДА. Скопируйте адрес интересующего сайта и вставьте его в форму. Отправьте заявку и получите полное досье о компании. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.

Как получить максимум информации о компании Esperio

Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на сайте организации: государственную лицензию на оказание услуг, стаж работы, политику отношений с клиентами. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.

Как отличить официальный сайт Esperio от ресурса мошенников?

Чтобы не попасться на поддельные сайты для хищения средств и личных данных потребителей, нужно проверить корректность доменного адреса, наличие протокола https, содержание пользовательского соглашения. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем.

Как вывести деньги от брокера Esperio?

Надежные поставщики услуг проводят прозрачную политику платежей. Документ со всеми правилами и ограничениями должен быть опубликован на официальном сайте компании. Если предприятие удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по чарджбэку от экспертов ВСЯ ПРАВДА

Как распознавать мошенников самостоятельно?

Обращайте внимание на информацию о компании - она должна быть в открытом доступе и не вызывать сомнений. Будьте бдительными, если вас просят оплачивать услуги наперед или требуют доступ к личным данным. А также относитесь критически к предложениям быстро и легко заработать.

Название компании Esperio

Адрес сайта

Почта не указана

Дата основания Работает с 2011 года

Главный офис неизвестно

Телефон поддержки

Компания Esperio называет себя одним из лидеров в сфере брокерских услуг, который ведет свою деятельность уже с 2011 года. Согласно информации на официальном сайте, регулятором данного брокера является SVGFSA. Связаться с техподдержкой можно только по номеру телефона или с помощью специальной формы на сайте.

Эсперио имеет мультиязычную поддержку, предлагает трейдерам работать на платформе MetaTrader4/MetaTrader5 в зависимости от выбранного тарифного плана. Оба терминала имеют большой набор функций, включая возможность использования скриптов, индикаторов технического анализа, тестеров стратегий, советников и многого другого.

Брокерская компания Эсперио предлагает торговлю с помощью следующих инструментов:

валютные пары;

CFD на металлы;

CFD на индексы;

CFD на акции;

CFD на энергетические ресурсы;

CFD на криптовалюту.

Проект дает возможность попробовать свои силы новичкам с помощью открытия демосчета с теми же возможностями, что и реальный, но без внесения депозита. Для опытных трейдеров Esperio приготовила 4 основных вида счетов:

Standart

Cent

Invest

MT5 ECN.

В зависимости от выбранного тарифа, предлагаются разные торговые инструменты, спред на большинстве из них начинается от 0 пунктов, на тарифе ECN установлен плавающий спред от 0,2 пунктов. Минимальный и максимальный депозит отсутствуют.

Организация предлагает партнерскую программу с выгодными предложениями для трейдеров, углубленные обучающие курсы любого уровня сложности.

Все торговые операции осуществляются с помощью популярных платежных систем, таких как Visa, MasterCard, Piastix, LiqPay, WebMoney и других.

user

Александра

02 ноября 2022

Держитесь подальше от брокера esperio, аналитиков и финансовых специалистов, как они себя называют, работающих от имени этого брокера! Находят людей на различных сайтах по работе, предлагают заполнять для начала отчеты в экселе, якобы тестировать рынок! А потом втираются в доверие и предлагают открыть брокерский счет! Еще разводят на обучение за 50 тыс. Заманивают большими бонусами, не говоря при этом что их придется сделками отрабатывать! А потом под чутким их руководством предлагают открывать сделки и вот незадача одна сделка резко уходит в минус и сделать уже ничего нельзя и депозит схлопывается в ноль! А они говорят это же рынок, просадка это нормально, просто ваш депозит не выдержал! Меня развела молодая девушка и зовут ее Алчинова Татьяна Сергеевна !!! Ни в коем случае с ней не связывайтесь! Живет она сейчас в Тюмени, а до этого жила в Новосибирске! Будьте осторожны!

user

Тоха

23 июня 2022

Что я вам могу сказать. Это самый настоящий скам, который скоро закроется и прихватит с собой деньги пользователей. У Esperio нет никаких оснований называться брокером. Перед сотрудничеством с любым посредником нужно проверять доки, возраст, проверять достоверность информации. А здесь сплошнее вранье!!!! И ведутся на подобную херабору новички, которые верят на слово аферистам и доверяют им свои деньги. Поэтому сколько бы вы сюда не вложили, заработать и вывести деньги не удастся. Так что держитесь подальше от этой лохвозки!!!

Ответить

user

Karina

18 мая 2022

Торговая платформа здесь полное дерьмо. Незнаю, на чем они там реально предлагают торговать, но заработать здесь невозможно. Одна выкачка денег и не более. Я несколько раз пополняла счет в надежде отыграться, но все бестолку. Хорошо хоть вовремя остановилась и не залезла в кредиты. Терминал постоянно подвисает, сделки закрываются в минус. Мало того что деньги списываются на фоне убыточных сделок, так с депозита постоянно списываются непонятные суммы и они нигде не отображаются. Внятного ответа в техподдержке мне никто не дал. Такое впечатление что ее вообще нет. В общей сложности я здесь потеряла около 3 тысяч((((

Ответить

user

Давид

21 апреля 2022

Я конечно слышал, что сейчас в интернете полно аферистов, но никогда не думал, что я лично стану жертвой мошеннической схемы. Вот что значит отсутствие опыта. Представители Esperio сами вышли со мной на связь, только ума не приложу где они взяли мой номер телефона. Правда я всегда лазил по различным форумам по инвестициям, может быть оттуда. Они мне предложили заработок на онлайн-торговле, говорили что будут помогать. Я изучил условия и согласился. Как только я пополнил счет, мой ЛК тут же заблокировали. На этом наше общение прекратилось… Если бы вы знали, как я виню себя за свою спешку и доверчивость((((

Ответить

user

Егор

16 марта 2022

Не будьте наивными и доверчивыми и держитесь подальше от этой лохотронской платформы Эсперио. То что мне здесь обещали и гарантировали, оказалось полной ерундой. На самом деле контора работает без юридических документов и не имеет доступа к поставщиком ликвидности. Я сам думал что торговля здесь реальная и все возможно, а оказалось меня кормили обычной имитацией трейдинга на подконтрольной платформе. Выводить сделки на межбанк здесь никто не собирается. А все деньги со старта уходят в лапы этих тварей. Чтобы вы подавились моей тыщей!!!!!!

Ответить

user

Павел

15 февраля 2022

Я работал с несколькими брокерами и задержки есть везде. Ни разу не сталкивался, чтобы был мгновенный вывод. Главное чтобы он вообще был, здесь есть и это радует. По условиям мне пока нормально, хочу по инструментам всем пройтись. Но на фоне кухонь бесполезных, то тут можно еще работать я вижу. Более менее.

Ответить

user

Karlitos

07 февраля 2022

О брокере много не слышал, но все таки решился. Что сказать, условия как везде, ничего я нового здесь не увидел. Разве, что очень удивила меня аналитика, брокер вроде не сильно популярный а аналитика на уровне. Не у всех есть что почитать. неплохо. Вывод протестировал, задержали но вывели. Ставлю три звезды пока, время покажет.

Ответить

user

Арсений Vivat

14 декабря 2021

Не понимаю хваленых отзывов об Эсперио, типичные же мошенники с обещаниями золотых гор. Хотя похвалю их, сайт сделали добротный, очень даже правдоподобно выглядит))?

Ответить

user

Макс

11 декабря 2021

Я начал работать с Esperio месяц назад и вот уже 2 недели воюю с ними за мой депозит, мне не хотят возвращаться мои же деньги под какими-то дурацкими предлогами. То не так, это не так, одним словом сплошная проблема! Сумма не критическая, всего сотня баксов, но знал бы чем закончится эта история, вложил бы куда нибудь в другое место.

Ответить

user

Кирилл Мовин

09 декабря 2021

Даже не вздумайте ввязываться в эту систему. Эсперио только делает вид, что это супер компания с кучей положительных отзывов, а на самом деле это приманка.. Никаких положительных отзывов этот брокер иметь не может, они просто чистят историю негативных комментариев пострадавших людей!

Ответить

user

Леся

06 декабря 2021

Из плюсов компании Esperio могу найти только один, это отсутствие минимального депозита, какой бы пакет ты не выбрал, тебе не придется подстраиваться под ее условия и закидывать столько, сколько можешь. А вот минусов гораздо больше, я хоть и пополнила счет на 50 долларов, но вывести их почему-то не могу, постоянно требуется дополнительная верификация, очень все сложно и проблемно. Пока не понятно, удасться ли мне вернуть депозит, но впечатление полностью испорчено

Ответить

