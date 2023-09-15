Где купить корзины для кондиционеров?
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Где купить корзины для кондиционеров?
Привет, друзья форумчане! У меня такой вопрос: где можно приобрести качественные металлические корзины для кондиционеров? Недавно решил установить кондиционер на балконе, и теперь ищу надежное место для покупки таких корзин. Может быть, кто-то из вас уже сталкивался с этой проблемой и может поделиться опытом? Заранее спасибо!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить корзины для кондиционеров?
Привет! Конечно, могу порекомендовать проверенное место. Обратись в компанию "МЕТАЛЛ РОСТ" производство корзин для кондиционеров есть здесь, переходите на сайт по ссылке. У них огромный опыт в производстве металлоизделий, включая корзины для кондиционеров. Я недавно у них заказывал такую корзину, и остался очень доволен. Качество материалов и изготовления на высоте. К тому же, у них есть разнообразные варианты и возможность заказа под размеры твоего кондиционера. Так что, без сомнения, рекомендую обратиться к ним!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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