Где купить корзины для кондиционеров?

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Где купить корзины для кондиционеров?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 15 сен 2023, 22:39

Привет, друзья форумчане! У меня такой вопрос: где можно приобрести качественные металлические корзины для кондиционеров? Недавно решил установить кондиционер на балконе, и теперь ищу надежное место для покупки таких корзин. Может быть, кто-то из вас уже сталкивался с этой проблемой и может поделиться опытом? Заранее спасибо!


samoeglavnoe**
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Re: Где купить корзины для кондиционеров?

Новое сообщение IntoSpace » 15 сен 2023, 22:54

Привет! Конечно, могу порекомендовать проверенное место. Обратись в компанию "МЕТАЛЛ РОСТ" производство корзин для кондиционеров есть здесь, переходите на сайт по ссылке. У них огромный опыт в производстве металлоизделий, включая корзины для кондиционеров. Я недавно у них заказывал такую корзину, и остался очень доволен. Качество материалов и изготовления на высоте. К тому же, у них есть разнообразные варианты и возможность заказа под размеры твоего кондиционера. Так что, без сомнения, рекомендую обратиться к ним!
IntoSpace
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