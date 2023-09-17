samoeglavnoe** » 17 сен 2023, 13:36

Привет, друзья форума! У меня есть такая проблема: я постоянно ревную своего партнера, и это начинает мне мешать. Мне кажется, что ревность портит наши отношения. Может быть, кто-то знает хороший интернет-ресурс или сайт, где можно почитать статью или советы о том, как перестать ревновать?