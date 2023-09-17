Как перестать ревновать?
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Как перестать ревновать?
Привет, друзья форума! У меня есть такая проблема: я постоянно ревную своего партнера, и это начинает мне мешать. Мне кажется, что ревность портит наши отношения. Может быть, кто-то знает хороший интернет-ресурс или сайт, где можно почитать статью или советы о том, как перестать ревновать?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как перестать ревновать?
Понимаю твою ситуацию, и это вполне естественно, иногда ревность бывает неприятной спутницей. Из собственного опыта могу посоветовать заглянуть на сайт invme, там есть отличная информационная статья на эту тему как перестать ревновать, вот проходите и читайте.
Я сам её читал, и могу сказать, что она помогла мне лучше понять, как управлять своими чувствами и перестать ревновать без необходимости. Они дают много практических советов, которые можно сразу применить в жизни. Удачи тебе, надеюсь, это поможет улучшить отношения с партнером!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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