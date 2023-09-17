Как перестать ревновать?

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Как перестать ревновать?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 17 сен 2023, 13:36

Привет, друзья форума! У меня есть такая проблема: я постоянно ревную своего партнера, и это начинает мне мешать. Мне кажется, что ревность портит наши отношения. Может быть, кто-то знает хороший интернет-ресурс или сайт, где можно почитать статью или советы о том, как перестать ревновать?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как перестать ревновать?

Новое сообщение IntoSpace » 17 сен 2023, 14:01

Понимаю твою ситуацию, и это вполне естественно, иногда ревность бывает неприятной спутницей. Из собственного опыта могу посоветовать заглянуть на сайт invme, там есть отличная информационная статья на эту тему как перестать ревновать, вот проходите и читайте.

Я сам её читал, и могу сказать, что она помогла мне лучше понять, как управлять своими чувствами и перестать ревновать без необходимости. Они дают много практических советов, которые можно сразу применить в жизни. Удачи тебе, надеюсь, это поможет улучшить отношения с партнером!

IntoSpace
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