Где купить iPhone?

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Где купить iPhone?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 сен 2023, 21:40

Привет, ребята! Нужен ваш совет. Хочу купить новый iPhone, но не знаю, где это лучше сделать. Какой магазин посоветуете? Интернет магазин или физический, не важно, главное, чтобы было надежно и не сильно дорого. Живу в Москве, если что. Поделитесь опытом, пожалуйста!


samoeglavnoe**
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Re: Где купить iPhone?

Новое сообщение IntoSpace » 19 сен 2023, 21:52

Привет! Вот смартфоны Apple iPhone здесь. Я сам недавно покупал iPhone и могу порекомендовать тебе один отличный вариант. Загляни в LhStore. Это магазин электроники и техники Apple, специализируются именно на смартфонах iPhone. Цены там вполне адекватные, а выбор моделей разнообразный. Я тоже из Москвы, так что тебе будет удобно доехать до них. А еще у них часто бывают акции и скидки, так что можно сэкономить. Мне очень понравился сервис и обслуживание там, продавцы вежливые и грамотно консультируют. В общем, рекомендую смело обратиться в LhStore, не пожалеешь!
IntoSpace
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