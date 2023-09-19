samoeglavnoe** » 19 сен 2023, 21:40

Привет, ребята! Нужен ваш совет. Хочу купить новый iPhone, но не знаю, где это лучше сделать. Какой магазин посоветуете? Интернет магазин или физический, не важно, главное, чтобы было надежно и не сильно дорого. Живу в Москве, если что. Поделитесь опытом, пожалуйста!