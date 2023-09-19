Где купить iPhone?
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Где купить iPhone?
Привет, ребята! Нужен ваш совет. Хочу купить новый iPhone, но не знаю, где это лучше сделать. Какой магазин посоветуете? Интернет магазин или физический, не важно, главное, чтобы было надежно и не сильно дорого. Живу в Москве, если что. Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить iPhone?
Привет! Вот смартфоны Apple iPhone здесь. Я сам недавно покупал iPhone и могу порекомендовать тебе один отличный вариант. Загляни в LhStore. Это магазин электроники и техники Apple, специализируются именно на смартфонах iPhone. Цены там вполне адекватные, а выбор моделей разнообразный. Я тоже из Москвы, так что тебе будет удобно доехать до них. А еще у них часто бывают акции и скидки, так что можно сэкономить. Мне очень понравился сервис и обслуживание там, продавцы вежливые и грамотно консультируют. В общем, рекомендую смело обратиться в LhStore, не пожалеешь!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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