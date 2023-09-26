Где заказать коробки с логотипом?

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Где заказать коробки с логотипом?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 26 сен 2023, 19:49

Привет, форумчане! Мне нужно заказать коробки с логотипом для моего бизнеса. Интересует надежный производитель с опытом и приемлемыми ценами. Кто-то работал с ООО "КУБАНЬКАРТОНТАРА"? Поделитесь опытом, пожалуйста!


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где заказать коробки с логотипом?

Новое сообщение IntoSpace » 26 сен 2023, 19:57

Привет! Да, я сотрудничал с ООО "КУБАНЬКАРТОНТАРА" и остался очень доволен. Здесь есть изготовление коробок с логотипом на заказ смотрите на сайте. Их производство на высшем уровне, у них большой опыт в изготовлении коробок с логотипами. Цены у них тоже вполне конкурентоспособные.

Их основное преимущество - это индивидуальный подход к каждому клиенту. Они могут изготовить коробки любой сложности и объема, и при этом качество всегда на высоте. Оперативно реагируют на запросы и быстро обсуждают детали заказа.

Если у вас есть конкретные требования к коробкам с логотипом, смело обращайтесь к ним. Я уверен, вы останетесь довольны результатом!

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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