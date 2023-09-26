Где заказать коробки с логотипом?
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где заказать коробки с логотипом?
Привет, форумчане! Мне нужно заказать коробки с логотипом для моего бизнеса. Интересует надежный производитель с опытом и приемлемыми ценами. Кто-то работал с ООО "КУБАНЬКАРТОНТАРА"? Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где заказать коробки с логотипом?
Привет! Да, я сотрудничал с ООО "КУБАНЬКАРТОНТАРА" и остался очень доволен. Здесь есть изготовление коробок с логотипом на заказ смотрите на сайте. Их производство на высшем уровне, у них большой опыт в изготовлении коробок с логотипами. Цены у них тоже вполне конкурентоспособные.
Их основное преимущество - это индивидуальный подход к каждому клиенту. Они могут изготовить коробки любой сложности и объема, и при этом качество всегда на высоте. Оперативно реагируют на запросы и быстро обсуждают детали заказа.
Если у вас есть конкретные требования к коробкам с логотипом, смело обращайтесь к ним. Я уверен, вы останетесь довольны результатом!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7