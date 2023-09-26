Где найти курсы по Маркетингу и PR онлайн?
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Где найти курсы по Маркетингу и PR онлайн?
Привет, форумчане! Мне нужно переквалифицироваться и освоить Маркетинг и PR. Ищу дистанционные курсы, чтобы не останавливать работу. Какие рекомендации есть? Где можно найти качественные и доступные курсы по этим специальностям? Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти курсы по Маркетингу и PR онлайн?
Привет! Я могу порекомендовать тебе https://xn--m1aidc.xn--p1ai Национальный университет современных технологий. У них отличная программа обучения в области маркетинга и PR. Я сам прошел обучение у них и остался доволен. Университет имеет хорошую репутацию и применяет современные методики обучения.
Вот пара слов о них:
Фокус на практических навыках, которые легко применить в реальной работе.
Разнообразные факультеты, включая Факультет маркетинга и PR.
Опытные преподаватели из мира бизнеса и маркетинга.
Обучение с учетом современных технологий и активной взаимодействия с учащимися.
Так что, рекомендую обратить внимание на Национальный университет современных технологий, если ты ищешь качественные курсы по маркетингу и PR!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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