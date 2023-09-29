Как выбрать комплектующие для дымохода?
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Как выбрать комплектующие для дымохода?
Привет, форумчане! У меня возник вопрос по выбору комплектующих деталей для дымохода. У нас дома стоит котел, и хочу обновить дымоход. Какие материалы и конструктивные особенности стоит учитывать? И как плазменная сварка газом влияет на качество деталей? Буду благодарен за советы и рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как выбрать комплектующие для дымохода?
Привет! Я недавно обновлял дымоход и могу поделиться опытом. Считаю, что для долгой службы и хорошей работы дымохода лучше всего выбирать комплектующие из нержавеющей стали. Она устойчива к коррозии и выдерживает высокие температуры.
Что касается плазменной сварки газом, то это отличный вариант. Мой дымоход сварен таким образом, и я очень доволен. Она обеспечивает надежность и герметичность дымохода. К тому же, стоит обратить внимание на толщину стенок деталей – чем они толще, тем лучше.
Магазин https://doublepipe.com.ua у меня тоже в списке рекомендаций. Они предлагают качественные комплектующие детали из нержавеющей стали, и цены там адекватные. Так что, если выберешь их продукцию, думаю, не пожалеешь. Удачи с обновлением дымохода!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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