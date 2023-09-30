IntoSpace » 30 сен 2023, 21:23

Привет! Конечно, могу поделиться опытом. Я заказывал у http://logo-mug.ru несколько раз, и остался очень доволен. Время изготовления у них действительно быстрое, как заявлено, а качество материала и печати на высшем уровне.

Изображения на кружках сохраняются яркими и не стираются даже после многократного мытья. Мне нравится, что у них есть большой выбор кружек, можно выбрать как обычные, так и нестандартные варианты.

Плюс, у них много готовых шаблонов, что делает процесс заказа ещё проще. Технология термотрансферной печати на кружках обеспечивает долговечность изображения, и это большой плюс. Отдельно стоит отметить качественную упаковку, которая делает кружку подарком особенным.

В общем, могу с уверенностью рекомендовать LOGO-MUG.RU для печати на кружках. Они точно заслуживают доверия!