Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации

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Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации

Новое сообщение samoeglavnoe** » 04 окт 2023, 20:31

Привет, друзья! У меня есть интерес к заказу индивидуальной мужской одежды, и я наткнулся на компанию "Raymond’s Bespoke". Какие у них услуги? Что можете рассказать о качестве пошива? И какие цены? Очень жду ваших отзывов и опыта!


samoeglavnoe**
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Re: Пошив мужской одежды на заказ: опыт и рекомендации

Новое сообщение IntoSpace » 04 окт 2023, 20:42

Я давно клиентом https://www.raymonds.ru/poshiv-muzhskih-kostyumov и могу однозначно порекомендовать их. Качество пошива на высоте, каждая деталь учитывается. Сотрудничество с европейскими брендами говорит о высоком статусе компании. По ценам, конечно, они выше среднего, но оно того стоит.

Мне сшили несколько костюмов и рубашек, и результат просто потрясающий. Выбор тканей широкий, их качество безупречное. Особенно мне понравились ткани с "Cool Effect" - летом в них комфортно.

Самое важное - они учитывают все ваши пожелания. Могут предложить разные детали оформления, и это все включено в цену. Пошив занимает около месяца, но оно того стоит. Мои костюмы всегда привлекают внимание и смотрятся идеально. Так что, если у вас есть возможность, не сомневайтесь!

IntoSpace
Знаток
 
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